Sequestro record di esplosivi al porto Antonio Mastrovincenzo Pd | La guerra in Medio Oriente passa anche per le Marche?

In un'operazione al porto di Ancona, sono stati sequestrati oltre mille chili di esplosivi, un intervento senza precedenti. Un esponente politico del Partito Democratico ha sollevato dubbi sulla possibile connessione tra questa operazione e le tensioni in Medio Oriente, chiedendosi se il porto stia diventando un punto di transito per armi destinate a conflitti civili. La giunta regionale non ha rilasciato commenti in merito.