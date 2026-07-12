L’ondata di caldo nel Delta del Po ha portato temperature dell’acqua fino a 32 gradi, causando la perdita di migliaia di quintali di cozze e vongole. La moria di molluschi si sta intensificando, con rischi anche per gli allevamenti di ostriche. La crisi riguarda le produzioni locali, già compromesse dalla prolungata ondata di caldo. Nessuna informazione su interventi o risposte ufficiali.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Temperature dell’acqua fino a 32 gradi: migliaia di quintali di molluschi persi. L’ondata di caldo intenso sta causando una grave crisi per la molluschicoltura nel Delta del Po, con una pesante moria di cozze e vongole e il timore di conseguenze anche per gli allevamenti di ostriche. L’allarme è stato lanciato da Confcooperative Agroalimentare e Pesca, che ha segnalato nella Sacca di Scardovari, nel territorio di Rovigo, la perdita di circa mille quintali di cozze Dop e del 90% della produzione di vongole. La causa principale è legata all’ aumento della temperatura dell’acqua, arrivata fino a 32 gradi, livelli difficili da sopportare per molte specie. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Caldo record nel Delta del Po: strage di cozze e vongole, a rischio anche le ostriche

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il grande caldo fa una strage, 1000 quintali di cozze morte. “Vongole scomparse, a rischio anche le ostriche”Nel porto di Rovigo, nella zona di Scardovari, si è verificata la morte di circa mille quintali di cozze Dop a causa delle alte temperature.

Caldo e alghe divorano ossigeno: moria di cozze, vongole e pesci nel mare a 32 gradiIl mare della Sacca a Goro ha raggiunto una temperatura di 32 gradi, provocando una riduzione dell'ossigeno nell'acqua.

Argomenti più discussi: Il Po a secco, i campi del Delta senza irrigazione: l'emergenza siccità è all'inizio; Caldo record nell’Alto Adriatico: cozze e vongole decimate; Temperature troppo alte dentro l’ospedale; Ondata di caldo record travolge l'Europa: la Francia teme un aumento del numero di vittime.

La portata del grande fiume è crollata del 70% dall'inizio di giugno, mentre il cuneo salino avanza e mette a rischio le coltivazioni in Veneto. Dal convegno dell'Anbi a Roma, politici e addetti ai lavori si confrontano sugli effetti del caldo record. Vincenzi (Anbi): c x.com

Caldo, il rapporto degli scienziati: Siamo stati troppo ottimisti, le temperature crescono più del previsto reddit

Caldo record nell’Alto Adriatico: cozze e vongole decimateL'ondata di caldo eccezionale che sta investendo l'Italia presenta un conto sempre più pesante anche al comparto della pesca ... interris.it