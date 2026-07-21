sentivo quelle urla e rivedevo federico

Il padre di Federico, morto nel 2005 a Ferrara, ha riferito di aver sentito urla e grida d’aiuto in un video, rievocando le circostanze della morte del figlio. Federico, 18 anni, era stato schiacciato a terra da quattro poliziotti. Aldrovandi ha dichiarato di aver rivisto nel video le scene vissute da suo figlio e di aver pensato a lui.

"Le ho sentite, quelle urla, quelle grida d’aiuto. In quel video ho rivisto quello che ha passato mio figlio. E ho pensato a lui". Lino Aldrovandi, il papà di Federico, 18enne morto a Ferrara il 25 settembre del 2005 dopo essere stato schiacciato a terra da quattro poliziotti, soppesa le parole. La sua pacatezza diventa forza, mentre racconta le sensazioni provate di fronte alle immagini della morte di Abderrahim Fakir, 42enne di origine marocchina, deceduto domenica durante un intervento della Polizia a Bologna. Aldrovandi, che idea si è fatto di quanto può essere successo? "Quel video mi ha fatto molto male. Non capisco come i poliziotti non si siano fermati: l’uomo era già steso a terra, non aveva armi, lo tenevano fermo in tre, i due agenti e un’altra persona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Sentivo quelle urla e rivedevo FedericoLe ho sentite, quelle urla, quelle grida d’aiuto. In quel video ho rivisto quello che ha passato mio figlio. msn.com

Genova abbandonata Sette e mezzo circa sono ancora mezzo addormentato è domenica fa un caldo cane sento una ragazza in via del campo urlare basta basta basta Mi affaccio alla finestra una giovane bianca probabilmente fatta a terra dice frasi sconness x.com