Il padre di un giovane morto durante un fermo di polizia ha chiesto che le indagini siano condotte in modo rapido e corretto. Ricorda che le procedure seguite in passato sono state oggetto di condanna da parte delle sentenze, sottolineando l’importanza di evitare errori simili. Ha anche commentato le urla del momento come un possibile segnale di allarme, auspicando che le autorità prestino attenzione a questi dettagli durante le indagini.

“Gli inquirenti facciano le indagini nella maniera più rapida e corretta possibile, al contrario di come fu per Federico, secondo quanto certificano anche le sentenze”. A parlare è Lino Adrovandi, agente della polizia locale in pensione e padre di Federico, il diciottenne che ventuno anni fa fu ucciso a Ferrara durante un controllo da quattro poliziotti. “Ogni caso ha la sua storia e anche quello di queste ore a Bologna andrà sicuramente analizzato. Bisogna aspettare ed essere comunque cauti prima di fornire giudizi” dice prudente sul caso di Abderrahim Fakir, il 42enne morto nel quartiere Pilastro a Bologna, durante un fermo della polizia.... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Morto durante il fermo di polizia, il padre di Aldrovandi: “Quelle urla dovevano essere un campanello d’allarme, le indagini siano rapide e corrette”

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