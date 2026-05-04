Nella regione nord-orientale di uno Stato degli Stati Uniti, diverse persone hanno riferito di aver udito urla intense nella notte, con frequenze molto alte. Alcuni raccontano di aver trovato impronte di dimensioni enormi nei boschi circostanti, mentre altri parlano di avvistamenti di un’ombra misteriosa. Da settimane si susseguono testimonianze che descrivono suoni insoliti, impronte sconosciute e presenze inquietanti nelle aree naturali della zona.

Ululati nella notte, impronte gigantesche e un’ombra misteriosa. Secondo quanto riportato dal New York Post, nel nord-est dello Stato americano dell’Ohio, da settimane si moltiplicano segnalazioni e racconti inquietanti. Tra le aree di Akron e Youngstown, nella contea di Portage, diversi residenti parlano di tracce enormi lasciate nella neve e nei terreni fangosi: impronte lunghe oltre 40 centimetri, compatibili, secondo alcuni, con una creatura alta ben più di due metri. Il sospetto è che sia un’intera famiglia che si sta spostando nella regione dopo un inverno particolarmente rigido, come riportato da Fox 8. A preoccupare, inoltre, non è solo la dimensione, ma la frequenza degli avvistamenti.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Nella notte si sentono urla oltre ogni limite, con frequenze più alte di quelle di un babbuino. So cosa ho visto, ma non so cosa ho visto”: è giallo dopo il ritrovamento di grandi impronte nei boschi

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