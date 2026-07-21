?engül vuole portare Suzan in tribunale per il suo tornaconto economico

D opo che?engül ha rivelato a Suzan il segreto sulle origini di Ömer, tutti stanno per scoprire la verità. E succede nelle nuove puntate di Tutto per la mia famiglia, in onda martedì 21 e mercoledì 22 luglio alle 17.15 su Canale 5, prima di The Wall. La “bomba” scoppia al mercatino di beneficenza organizzato dalla scuola per la festa della mamma, che doveva essere un momento di serenità per tutti. Invece no. Cosa vedere su Netflix a luglio 2026: le novità tra serie tv, film e documentari X Leggi anche › Suzan scopre che Ömer è suo figlio: le anticipazioni di oggi e domani di “Tutto per la mia famiglia” Tutto per la mia famiglia, anticipazioni puntata 21 e 22 luglio, trama episodi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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