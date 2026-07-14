Omer è stato arrestato con l’accusa di aver aggredito Tolga, ex fidanzato di Ayse. La notizia ha scosso profondamente la famiglia Eren, già coinvolta in tensioni legate a Sengül. Nel frattempo, Sengül sembra sempre più irrequieta, mentre Ohran ha deciso di chiedere il divorzio. La situazione si sviluppa in un clima di agitazione e scontri familiari.

Ö mer viene arrestato con l’accusa di aver aggredito Tolga, l’ex fidanzato di Ayse. La circostanza abbatte tutta la famiglia Eren. Nelle nuove puntate di Tutto per la mia famiglia in onda oggi e domani, martedì 14 e mercoledì 15 luglio, alle 16:45 su Canale 5, altre inaspettate difficoltà coinvolgono i quattro fratelli che sono costretti a combattere una battaglia più grande di loro, ancora una volta. La preoccupazione per Ömer è enorme: nessuno sa fino a che punto possano arrivare le conseguenze legali del suo gesto. Cosa vedere su Netflix a luglio 2026: le novità tra serie tv, film e documentari X Leggi anche › I fratelli Eren sono costretti a lasciare Istanbul: le anticipazioni di “Tutto per la mia famiglia” Tutto per la mia famiglia, anticipazioni puntata 14 e 15 luglio, trama episodi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Sengül è sempre più fuori controllo: Ohran vuole il divorzio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ebola fuori controllo in Congo: il virus si propaga sempre di più. Aumentano morti e contagiL'epidemia di Ebola si è diffusa nella provincia del Sud Kivu, con due casi confermati e un decesso.

Leggi anche: Agente penitenziario aggredito nel carcere di Taranto, il SAPPE: “Situazione sempre più fuori controllo”