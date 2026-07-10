Firenze, 10 luglio 2026 - Lunedì ha scelto ancora una volta i sapori della tradizione fiorentina. Gwyneth Paltrow ha pranzato alla Trattoria Omero, storico locale di Pian dei Giullari, confermando un legame ormai consolidato con uno dei ristoranti più conosciuti della città. https:www.lanazione.itcronacagwyneth-paltrow-firenze-villa-san-michele-fiesole-nnxpaqin L'attrice premio Oscar è arrivata con un look semplice e discreto: camicia celeste, ballerine e un'eleganza essenziale che non è passata inosservata. Seduta a tavola, ha gustato alcuni dei piatti simbolo della cucina toscana, tra cui i tortelli, scegliendo ancora una volta un pranzo all'insegna della tradizione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Gwyneth Paltrow torna a Firenze: pranzo alla Trattoria Omero con i sapori della tradizione

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