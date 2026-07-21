Il 21 luglio 2026, è stato pubblicato il bando per il 42° ciclo dei Corsi di Dottorato di Ricerca e per il Dottorato Nazionale in “Innovazione nella diagnosi”. L’Università di Siena ha annunciato l’apertura dei concorsi per l’ammissione ai nuovi corsi di dottorato per l’anno accademico 2026-2027. Le procedure di selezione sono state messe a disposizione dei candidati, con scadenze e requisiti specifici indicati negli avvisi ufficiali.

Arezzo, 21 luglio 2026 – L ’Università di Siena prosegue l’ampliamento della propria offerta dei Corsi di Dottorato di Ricerc a per l'anno accademico 2026-2027 con l’avvio dei nuovi concorsi per l’ammissione. In questa seconda fase sono 60 i posti per i corsi di dottorato, dei quali ben 25 risultano coperti dalle borse Pegaso 2026 finanziate dalla Regione Toscana; oltre a 29 posti per il Dottorato di interesse nazionale in “Innovazione nella diagnosi, prevenzione e terapia delle infezioni a rischio epidemico-pandemico”. L’offerta formativa riguarda i corsi in: Biochemistry and Molecular Biology BiBiM 2.0 (18 posti); Chemical and Pharmaceutical Sciences (1); Economics (4); Filologia e Critica (7); Fisica Sperimentale (1); Genetica, Oncologia e Medicina Clinica (14); Medicina Molecolare (4); Scienze della Vita - Life Sciences (11). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Secondo bando per Corsi di Dottorato di ricerca del 42° ciclo e bando per il Dottorato Nazionale in “Innovazione nella diagnosi”

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