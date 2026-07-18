Sono state pubblicate 30 borse di ricerca per il dottorato nazionale dedicato all’innovazione nella diagnosi, prevenzione e terapia delle infezioni a rischio epidemico-pandemico, con un finanziamento totale di 2,2 milioni di euro. Il bando riguarda l’anno accademico 2026-2027 e prevede l’assegnazione di posti a studenti selezionati attraverso procedure di valutazione specifiche. La candidatura può essere presentata entro le scadenze previste dal bando.

Unisi ha aperto il nuovo bando per il dottorato di interesse nazionale in ’ Innovazione nella diagnosi, prevenzione e terapia delle infezioni a rischio epidemico-pandemico ’ per l’anno 2026-2027. E’ il dottorato di ricerca, unico nel panorama nazionale, con 30 posti finanziati da Unisi, Fondazione Biotecnopolo di Siena, Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale, Istituto Superiore di Sanità e altre 9 università italiane. Per il dottorato di interesse nazionale – domande entro il 3 agosto –, che rientra nel 42° ciclo di dottorati Unisi, è previsto un investimento di 2,2 milioni di euro. Fra le borse di ricerca, 17 sono cofinanziate dall’Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale (HADEA), per conto dell’Autorità per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie della Commissione europea. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La sfida pandemica. Dottorato nazionale con 30 borse di ricerca per 2,2 milioni di fondi

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