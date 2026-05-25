Università di Bergamo tre nuovi corsi di laurea e due di dottorato

Da ecodibergamo.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’università di Bergamo ha annunciato l’offerta formativa per l’anno accademico 20262027, includendo tre nuovi corsi di laurea e due di dottorato. La proposta prevede un aumento delle opportunità di studio in collaborazione con atenei stranieri. La presentazione si è svolta recentemente, con dettagli sui programmi e le modalità di accesso. Le novità puntano a rafforzare le collaborazioni internazionali e ampliare le possibilità di formazione per gli studenti.

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LE NOVITÀ. Presentata l’offerta formativa per l’anno accademico 20262027. Sempre più opportunità in collaborazione con atenei stranieri. Tra conferme e debutti, l’Università degli studi di Bergamo si approccia al nuovo anno accademico 2026-2027 con 71 percorsi di studio, suddivisi in 19 corsi di laurea triennale, 4 corsi di laurea a ciclo unico e 32 corsi di laurea magistrale, e 16 corsi di dottorato. L’offerta formativa dell’Ateneo si arricchisce in particolare di tre nuovi corsi di laurea e di una ridenominazione di corso magistrale. Nella mattinata di lunedì 25 maggio la presentazione nella sede del Rettorato, in via Salvecchio. Tra le... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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