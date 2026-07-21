Un articolo sostiene che riscrivere l’Odissea sia possibile e necessario. La riflessione riguarda la mitopoiesi, cioè la creazione di miti, e il fatto che questa operazione può essere più pratica di quanto si pensi, anche se spesso si pensa a motivazioni più profonde. La discussione si concentra sulla possibilità di reinterpretare e adattare i miti classici alle esigenze contemporanee, mantenendo comunque la loro funzione narrativa e culturale.

Anche la mitopoiesi, la creazione del mito, ha i suoi perché. Talvolta più prosaici dell’atteso, ma sempre perché. Per lambire quelli dietro al successo dell’ Odissea di Christopher Nolan, dal 16 luglio al cinema e già acclarato blockbuster in Europa come negli Usa, abbiamo domandato a Giorgio Ieranò, grecista, professore di Letteratura greca all’Univeristà di Trento e autore di numerosi libri sul mondo classico. L’ultimo è Vite leggendarie. I grandi protagonisti della storia greca (Sonzogno, 2026). Professor Ieranò, come mai Ulisse affascina così tanto? "Ulisse funziona sempre, da sempre. La sua è l’archetipo di tutte le storie d’avventura e continua a funzionare benissimo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Se Ulisse è l’ultimo tormentone pop: "Riscrivere l’Odissea? Si può e si deve"

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Signori e signore, ammettetelo. Quando siete usciti dal cinema l'altra sera, dopo aver visto l'ultimo, monumentale film di Christopher Nolan, l'Odissea, avevate tutti la testa che un po' vi girava. È normale, fa parte del gioco! Nolan ci ha abituati da anni a questo x.com

Lupita Nyong'o nei panni di Helen non è una quota di casting. La vediamo attraverso il PTSD di Odisseo. reddit

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