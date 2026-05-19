Il dovere della verità | alla Domus Mazziniana ' Si può si deve' di Mario Ciancarella

Da pisatoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Giovedì 22 maggio alle ore 17.00, la Domus Mazziniana (ingresso via M. d’Azeglio 14) ospiterà la presentazione del volume 'Si può si deve. L'ufficiale democratico che ha sfidato l'infedeltà di Stato' scritto dall'ex Capitano pilota Mario Ciancarella e curato da Guido Farinella per Pigreco. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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