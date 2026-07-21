Gli Stati Uniti hanno dichiarato che, se l'Iran colpirà navi mercantili nello Stretto di Hormuz, risponderanno con una forza dieci volte superiore rispetto alle azioni precedenti. Prima di questa minaccia, sono state offerte all'Iran opportunità di negoziazione e di dimostrare un comportamento ragionevole riguardo alla zona. Finora, non ci sono stati dettagli su eventuali azioni concrete o sulla tempistica delle risposte.

"All'Iran e stata data ogni opportunità di negoziare, di dimostrare di agire in modo ragionevole riguardo allo Stretto di Hormuz. Ma se prenderanno di mira navi mercantili, allora risponderemo, come ha detto il presidente, con una forza dieci volte maggiore". Lo ha dichiarato il Segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth in una conferenza stampa tenutasi con il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il suo omologo libanese, Joseph Aoun. "Ogni notte, stiamo indebolendo sempre di più le loro capacita. E il presidente ha a disposizione tutti gli strumenti necessari. Se vogliono parlare, possono farlo. Altrimenti, dovranno vedersela con il Ministero della Difesa e noi siamo pronti a farlo", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Se colpiscono le navi saremo 10 volte più duri". Il piano degli Usa

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