Gli Stati Uniti hanno condotto attacchi contro un sito missilistico e alcune navi in Iran, secondo quanto riferito da Teheran. Questi raid avvengono in un momento in cui i negoziati tra le due nazioni sono ancora in corso e incontrano numerosi ostacoli. La tensione tra Washington e Teheran si è riaccesa con queste azioni militari, che segnano un aumento delle operazioni di risposta tra le parti.

Mentre prosegue, tra numerosi ostacoli, il processo negoziale per arrivare a un accordo tra Usa e Iran, Washington torna a colpire e la tensione tra le parti risale pericolosamente. Il Centcom ha affermato di aver condotto martedì “ attacchi di autodifesa ” contro siti di lancio missilistico e imbarcazioni iraniane intorno allo Stretto di Hormuz, nonostante il cessate il fuoco in vigore. “Le forze statunitensi hanno condotto oggi attacchi di autodifesa nel sud dell’Iran per proteggere le nostre truppe dalle minacce poste dalle forze iraniane”, ha dichiarato. “Tra gli obiettivi figuravano siti di lancio missilistico e imbarcazioni iraniane che tentavano di posizionare mine”, ha aggiunto, “il Comando Centrale continua a difendere le nostre forze, pur mantenendo la moderazione durante il cessate il fuoco in corso”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Usa colpiscono sito missili e navi: ira Teheran

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Pioggia di missili sullIran. Usa colpiscono deposito di munizioni

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Gli #Usa colpiscono nel sud dell’ #Iran un sito missilistico e imbarcazioni che, secondo il #Centcom, stavano tentando di posare mine. #Washington parla di autodifesa per proteggere le proprie truppe e assicura: Continuiamo ad agire con moderazione dura x.com

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