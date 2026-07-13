Gli Usa colpiscono l’Iran Trump | Stiamo prendendo il controllo di Hormuz saremo i custodi e verremo rimborsati – La diretta

Gli Stati Uniti hanno condotto una serie di attacchi contro l’Iran nello Stretto di Hormuz, con il Comando centrale che ha annunciato di aver completato la terza serie di attacchi l’11 luglio. Le operazioni sono state motivate dall’accusa di responsabilità iraniana in un attacco a una nave mercantile nella stessa zona. Il governo statunitense ha dichiarato di voler assumere il controllo dello stretto, affermando che sarà il custode e che riceverà un rimborso per le azioni intraprese.

Gli Stati Uniti colpiscono l’Iran a Hormuz. Il Comando centrale (Centcom) Usa comunica di aver «completato questa settimana, l’ 11 luglio, una terza serie di attacchi contro l’Iran, ritenendo le forze iraniane responsabili dell’attacco a un’altra nave mercantile nello Stretto di Hormuz». Intanto i Guardiani della Rivoluzione Iraniana hanno fatto sapere di aver colpito obiettivi e basi militari statunitensi in Giordania, Bahrein e Kuwait. A riferirlo sono i media statali. L’agenzia di stampa ufficiale Irna cita diverse dichiarazioni rilasciate dalle Guardie, secondo le quali sarebbero stati attaccati la base aerea Prince Hassan in Giordania, un centro di comando per droni militari statunitensi in Bahrein e basi aeree, tra cui Ali Al Salem in Kuwait. 🔗 Leggi su Open.online

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