Un attore e regista è morto questa mattina alle 8,40 dopo essere caduto dal terrazzo della sua abitazione a Trastevere, Roma. La vittima è stata trovata senza vita sul pavimento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le modalità dell’incidente. La scena è stata sequestrata per gli accertamenti.

L'attore e regista Pippo Di Marca è morto questa mattina intorno alle 8,40 dopo essere caduto dal terrazzo della sua abitazione, in via di San Francesco a Ripa, a Trastevere, Roma. Nato a Catania, 12 ottobre 1939, Di Marca era un noto attore teatrale, regista e drammaturgo. Secondo la dirigente del commissariato di zona, l'86enne sarebbe caduto accidentalmente oppure si sarebbe gettato. Il corpo è stato ricoperto, per diverso tempo, da un lenzuolo termico nel mezzo della strada recintata dalle forze dell'ordine, mentre chi lo conosceva si accalcava per chiedere informazioni sull'accaduto. I turisti, intanto, come se nulla fosse, continuavano a fare tranquillamente colazione nel dehor del bar a tre metri dal corpo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Morto l'attore Pippo Di Marca, è caduto dal terrazzo di casa

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Morto l'attore Pippo di Marca, è precipitato da un terrazzo a Roma

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