Pippo di Marca morto suicida a Roma l’attore di 86 anni precipitato dal quarto piano | Sono malato non ce la faccio più

Da ilgiornaleditalia.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un attore di 86 anni si è suicidato a Roma, cadendo dal quarto piano di un edificio. È morto sul colpo. L’uomo aveva scritto di essere malato e di non farcela più. Sul posto, alle 8, sono intervenuti agenti del commissariato Trastevere e gli investigatori della Scientifica. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze della morte.

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Di Marca è caduto dal terrazzo dell’immobile, al quarto piano ed è morto sul colpo. Sul posto sono subito intervenuti gli agenti del commissariato Trastevere, diretti da Angela Losacco, gli investigatori della Scientifica Martedì, alle 8.30, l’attore Pippo Di Marca è morto a Roma nel quartier. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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