Un attore di 86 anni si è suicidato a Roma, cadendo dal quarto piano di un edificio. È morto sul colpo. L’uomo aveva scritto di essere malato e di non farcela più. Sul posto, alle 8, sono intervenuti agenti del commissariato Trastevere e gli investigatori della Scientifica. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze della morte.

Di Marca è caduto dal terrazzo dell’immobile, al quarto piano ed è morto sul colpo. Sul posto sono subito intervenuti gli agenti del commissariato Trastevere, diretti da Angela Losacco, gli investigatori della Scientifica Martedì, alle 8.30, l’attore Pippo Di Marca è morto a Roma nel quartier. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Ilgiornaleditalia.it - Pippo di Marca morto suicida a Roma, l’attore di 86 anni precipitato dal quarto piano: “Sono malato, non ce la faccio più”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Pippo Di Marca è morto. L’attore e regista teatrale è precipitato dal balcone di casa sua a TrastevereL’attore e regista teatrale siciliano è deceduto dopo essere caduto dal balcone della sua abitazione in via di San Francesco a Ripa, a Trastevere.

Pippo di Marca, morto l'attore: è precipitato da un terrazzo a Roma, Interpretò Andreotti nel film di BellocchioL'attore e regista Pippo di Marca è morto a Roma dopo essere precipitato dal quinto piano della sua abitazione nel quartiere Trastevere.

Temi più discussi: Cade dal terrazzo della casa a Trastevere, morto l’attore Pippo Di Marca; Addio a Peppino di Capri, il signore della melodia italiana - La photogallery; Pippo Franco riceve una laurea honoris causa, ma è falsa: 37 indagati nell'inchiesta sull'università a Napoli; Finals di Nations Leagua al via a Macao, domani le azzurre sfidano l’Olanda.

Roma, precipita da una terrazza: morto l'attore Pippo di Marca #attore x.com

Pippo di Marca morto a Roma: l’attore precipita dalla terrazza di casa a Trastevere. Ipotesi incidente o gesto volontarioDramma in pieno centro a Roma. L'attore e regista Pippo di Marca è morto dopo essere precipitato dal terrazzo della sua casa a Trastevere. Sul posto, quando sono arrivati i soccorsi, per l'uomo, 87 an ... tg.la7.it

Morto tragicamente Pippo Di Marca, era stato Andreotti ne 'Il Traditore' di Marco Bellocchio: il dramma nella sua casa a TrasteverePippo Di Marca è morto tragicamente precipitando dal balcone della sua abitazione a Trastevere: lo strazio del figlio all'angolo della strada ... libero.it

Come si chiama questo personaggio? (Solo risposte sbagliate) reddit