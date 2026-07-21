Scuole focus sicurezza | Prevenzione prossimità ed educativa di strada

Le scuole puntano sulla sicurezza attraverso la prevenzione, la presenza educativa e il lavoro di rete. Durante una recente conferenza dei servizi scolastici, si è discusso di strategie per rafforzare la tutela degli studenti, con particolare attenzione alla prevenzione di situazioni di rischio e all’intervento precoce. È stato sottolineato il ruolo della presenza educativa e della collaborazione tra istituzioni e realtà locali per garantire ambienti scolastici più sicuri.

Sicurezza nelle scuole: prevenzione, presenza educativa, lavoro di rete. È la linea della Conferenza dei servizi scolastici col Tavolo di concertazione della Provincia, che ha approvato, all’unanimità, 5 linee di indirizzo per il futuro, confrontandosi con scuole, istituzioni, parti sociali, sindacati, soggetti educativi e presentando i risultati del progetto Streetin Makallè. Obiettivo: individuare le trasformazioni del mondo giovanile e scolastico, evitare letture semplificate o emergenziali e rafforzare un modello di intervento di presenza educativa, ascolto, corresponsabilità. Le cinque linee di indirizzo assegnano un ruolo centrale all’ Osservatorio provinciale sull’adolescenza e i giovani: punto di riferimento scientifico per la lettura dei fenomeni adolescenziali e giovanili, attento al disagio e alle forme di aggregazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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