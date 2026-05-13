Cesena 500mila euro per la sicurezza di tre scuole | focus su antincendio

A Cesena sono stati stanziati 500mila euro destinati alla messa in sicurezza di tre scuole. I fondi serviranno ad interventi specifici per migliorare la sicurezza antincendio degli edifici scolastici. Le palestre delle scuole coinvolte subiranno modifiche per adeguarsi alle nuove norme di prevenzione incendi. L’obiettivo è garantire ambienti più sicuri per studenti e personale docente, senza indicare le scuole interessate.

? Punti chiave Quali sono le tre scuole di Cesena che riceveranno i fondi?. Come cambieranno le palestre scolastiche dopo gli interventi antincendio?. Perché la sicurezza degli impianti permetterà nuovi usi pomeridiani delle strutture?. Entro quale data dovranno essere conclusi tutti i cantieri previsti?.? In Breve Fondi PNRR Missione 4 distribuiti tra via Veneto, via Plauto e quartiere Vigne.. Assessori Castorri e Baredi coordinano interventi per sicurezza e gestione spazi sportivi.. 245 mila euro per la scuola Anna Frank e 130 mila per Fiorita e Montalcini.. Appalti entro 30 giugno 2026 per chiudere i cantieri entro fine anno.. Oltre 500...🔗 Leggi su Ameve.eu

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