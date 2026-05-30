Sicurezza stradale in Italia oltre 3mila morti l' anno per incidenti | focus su prevenzione e alcolock
In Italia, ogni anno si registrano oltre 3.000 decessi a causa di incidenti stradali. Le autorità continuano a sottolineare l'importanza di interventi di prevenzione e di strumenti come l'alcollock. La prevenzione si concentra su campagne di sensibilizzazione e controlli più severi, mentre l'alcollock viene promosso come misura per ridurre gli incidenti legati all'uso di alcol durante la guida. I dati ufficiali evidenziano la necessità di strategie mirate per migliorare la sicurezza sulle strade.
L'introduzione del nuovo Codice della Strada nel 2024 ha consentito di ridurre il numero delle vittime di incidenti stradali, ma il lavoro è ancora lungo: è quanto emerso dall'incontro (denominato Responsabilità alla guida. Lavorare per la prevenzione a partire dalla consapevolezza) promosso da Confcommercio e ConfMobilità Assomobilità a Milano, che ha visto la partecipazione di istituzioni, imprese, Polizia, Aci e università. È intervenuto anche il ministro dei Trasporti e infrastrutture Matteo Salvini, che ha ricordato come "il nuovo Codice della Strada introdotto nel 2024 ha permesso di evitare oltre 100 morti, ma serve di più. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Codice della Strada, inserito nuovo obbligo per gli automobilisti l'inosservanza porta ad andare..
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