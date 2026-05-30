L'introduzione del nuovo Codice della Strada nel 2024 ha consentito di ridurre il numero delle vittime di incidenti stradali, ma il lavoro è ancora lungo: è quanto emerso dall'incontro (denominato Responsabilità alla guida. Lavorare per la prevenzione a partire dalla consapevolezza) promosso da Confcommercio e ConfMobilità Assomobilità a Milano, che ha visto la partecipazione di istituzioni, imprese, Polizia, Aci e università. È intervenuto anche il ministro dei Trasporti e infrastrutture Matteo Salvini, che ha ricordato come "il nuovo Codice della Strada introdotto nel 2024 ha permesso di evitare oltre 100 morti, ma serve di più. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sicurezza stradale, in Italia oltre 3mila morti l'anno per incidenti: focus su prevenzione e alcolock

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Codice della Strada, inserito nuovo obbligo per gli automobilisti l'inosservanza porta ad andare..

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