Scuola Elly Schlein lancia l’alternativa al governo Meloni | Stipendi docenti tra i più bassi d’Europa Basta eroismo servono diritti e investimenti strutturali

Da orizzontescuola.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Elly Schlein ha annunciato che i salari degli insegnanti sono tra i più bassi in Europa e ha chiesto un cambiamento urgente. Ha sottolineato che è necessario smettere di chiedere eroismo e concentrarsi su diritti e investimenti strutturali nel settore scolastico. La proposta mira a rafforzare la scuola come strumento di emancipazione sociale, pari opportunità e contrasto alla trasmissione della povertà tra generazioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La scuola come motore di emancipazione sociale, laboratorio di pari opportunità e antidoto alla trasmissione intergenerazionale della povertà. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Segui gli aggiornamenti su Elly Schlein.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Docenti, stipendi sempre più bassi: l’allarme di FlorisDurante la puntata di Torre di Babele del 25 maggio, si è parlato di insegnanti con stipendi che continuano a diminuire.

Mano tesa del governo ai proprietari di immobili. Meloni: "Basta diritti violati". Salvini: "Mai più nuove tasse"Il governo ha annunciato nuove misure a sostegno dei proprietari di immobili, con l’obiettivo di tutelare i loro diritti.

Temi più discussi: Il M5s smentisce le tensioni, ma Schlein e Conte lontani sul riarmo; L’attacco di Schlein al centrodestra siciliano: Non aspettino le sentenze; PD - PARTITO DEMOCRATICO: INCONTRO SULLA SCUOLA CON SCHLEIN E MANZI A ROMA; Ombre di camorra sul Pd campano. Ma Elly non parla...

elly schlein scuola elly schlein lanciaPd, dibattito sulla scuola con Elly Schlein - la direttaIn diretta dalla sede nazionale del Partito Democratico, il dibattito Il tempo della scuola. Più opportunità per tutti e per ciascuno, con la segretaria Elly Schlein. repubblica.it

Elly Schlein svela il programma per le elezioni politiche del 2027Elly Schlein si prepara per le elezioni politiche del 2027 che vedrà la politica italiana darsi battaglia per cercare la vittoria che confermerà nuovamente il governo Meloni o vedrà l’avvicendarsi di ... notizie.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web