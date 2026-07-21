Scuola Elly Schlein lancia l’alternativa al governo Meloni | Stipendi docenti tra i più bassi d’Europa Basta eroismo servono diritti e investimenti strutturali

Notizia in breve

Elly Schlein ha annunciato che i salari degli insegnanti sono tra i più bassi in Europa e ha chiesto un cambiamento urgente. Ha sottolineato che è necessario smettere di chiedere eroismo e concentrarsi su diritti e investimenti strutturali nel settore scolastico. La proposta mira a rafforzare la scuola come strumento di emancipazione sociale, pari opportunità e contrasto alla trasmissione della povertà tra generazioni.