Scuola Elly Schlein lancia l’alternativa al governo Meloni | Stipendi docenti tra i più bassi d’Europa Basta eroismo servono diritti e investimenti strutturali
Elly Schlein ha annunciato che i salari degli insegnanti sono tra i più bassi in Europa e ha chiesto un cambiamento urgente. Ha sottolineato che è necessario smettere di chiedere eroismo e concentrarsi su diritti e investimenti strutturali nel settore scolastico. La proposta mira a rafforzare la scuola come strumento di emancipazione sociale, pari opportunità e contrasto alla trasmissione della povertà tra generazioni.
La scuola come motore di emancipazione sociale, laboratorio di pari opportunità e antidoto alla trasmissione intergenerazionale della povertà. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Segui gli aggiornamenti su Elly Schlein.
Notizie e thread social correlati
Docenti, stipendi sempre più bassi: l’allarme di FlorisDurante la puntata di Torre di Babele del 25 maggio, si è parlato di insegnanti con stipendi che continuano a diminuire.
Mano tesa del governo ai proprietari di immobili. Meloni: "Basta diritti violati". Salvini: "Mai più nuove tasse"Il governo ha annunciato nuove misure a sostegno dei proprietari di immobili, con l’obiettivo di tutelare i loro diritti.
Temi più discussi: Il M5s smentisce le tensioni, ma Schlein e Conte lontani sul riarmo; L’attacco di Schlein al centrodestra siciliano: Non aspettino le sentenze; PD - PARTITO DEMOCRATICO: INCONTRO SULLA SCUOLA CON SCHLEIN E MANZI A ROMA; Ombre di camorra sul Pd campano. Ma Elly non parla...
Il campo largo ha scelto Napoli per dare il via alla campagna elettorale per le Politiche del 2027. Dopo il selfie al ristorante, Elly Schlein, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni e Giuseppe Conte – leader rispettivamente di Pd, Alleanza Verdi Sinistra e Movimento facebook
Fosse vero… Daily Italia Hub SVOLTA SENZA PRECEDENTI NELLA SCUOLA ITALIANA! Valditara lancia il decreto più discusso degli ultimi anni: 5 in condotta significa bocciatura, stop ai cellulari e famiglie chiamate a rispondere dei danni causati dai figli! x.com
Pd, dibattito sulla scuola con Elly Schlein - la direttaIn diretta dalla sede nazionale del Partito Democratico, il dibattito Il tempo della scuola. Più opportunità per tutti e per ciascuno, con la segretaria Elly Schlein. repubblica.it
votare schlein reddit
Elly Schlein svela il programma per le elezioni politiche del 2027Elly Schlein si prepara per le elezioni politiche del 2027 che vedrà la politica italiana darsi battaglia per cercare la vittoria che confermerà nuovamente il governo Meloni o vedrà l’avvicendarsi di ... notizie.it