Il governo ha annunciato nuove misure a sostegno dei proprietari di immobili, con l’obiettivo di tutelare i loro diritti. La premier ha dichiarato che non ci saranno più violazioni dei diritti dei proprietari, mentre il ministro delle Infrastrutture ha assicurato che non verranno introdotte nuove tasse. La casa torna a essere una priorità politica, con un piano appena approvato che mira a bilanciare le esigenze dei proprietari con le richieste degli inquilini, spesso trascurate in passato.

La casa è tornata centrale nelle priorità del governo. Non solo con il Piano appena varato dall'esecutivo ma anche tutelando le istanze dei proprietari immobiliari che, per anni, hanno dovuto cedere il passo alle richieste dei loro inquilini. Così all'assemblea della Confedilizia, che si è tenuta ieri a Roma, Matteo Salvini ha promesso di rivedere la norma che limita gli affitti brevi. Alla sua voce si è unita quella del viceministro all'Economia Maurizio Leo che ha anticipato, compatibilmente con le risorse disponibili, la possibile proroga in manovra dei bonus casa, per le ristrutturazioni e i mobili, e teso la mano sull'introduzione della cedolare secca sui negozi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mano tesa del governo ai proprietari di immobili. Meloni: "Basta diritti violati". Salvini: "Mai più nuove tasse"

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