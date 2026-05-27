Durante la puntata di Torre di Babele del 25 maggio, si è parlato di insegnanti con stipendi che continuano a diminuire. Il conduttore Corrado Augias ha affrontato il tema della scuola italiana, evidenziando come i salari degli insegnanti siano sempre più bassi rispetto al passato. La discussione si è concentrata sull’impatto di questa situazione sulla qualità dell’istruzione e sul ruolo degli educatori.

Nel corso dell’ultima puntata di Torre di Babele, andata in onda il 25 maggio su La7 e condotta da Corrado Augias, si è tornati a discutere di uno dei temi più delicati e strategici per il futuro del Paese: la scuola italiana. Tra gli ospiti presenti in studio, insieme allo psicologo e filosofo Umberto Galimberti, anche il giornalista Giovanni Floris, che ha offerto una riflessione molto netta sul ruolo degli insegnanti, sulla crisi educativa e sul rapporto sempre più complicato tra scuola e famiglia. Secondo Floris, il nodo centrale resta quello della considerazione sociale ed economica riservata ai docenti. Il giornalista ha sottolineato come la scuola rappresenti oggi “l’istituzione più attiva che abbiamo”, l’unica davvero capace di fornire strumenti di cittadinanza, senso critico e formazione culturale alle nuove generazioni. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Docenti, stipendi sempre più bassi: l’allarme di Floris

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