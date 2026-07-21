Scuola Alfonsi | con bando mense attenzione a sostenibilita’

Il nuovo bando per il servizio di mensa scolastica a Roma punta a promuovere la sostenibilità ambientale attraverso le scelte alimentari. L’amministrazione comunale ha annunciato che l’obiettivo è combinare l’educazione alimentare con pratiche più rispettose dell’ambiente. La rinnovata procedura si concentra su criteri che favoriscono prodotti a basso impatto ecologico e metodi di approvvigionamento più sostenibili.

Con il nuovo bando per il servizio di mensa scolastica a Roma, l’amministrazione comunale intende “investire sulla cultura alimentare ma anche sulla sostenibilità ambientale”. Questa dichiarazione è stata rilasciata dall’assessora all’Ambiente di Roma, Sabrina Alfonsi, durante la presentazione del bando da 766 milioni di euro per il rinnovo del servizio di mensa scolastica che si estenderà nei prossimi 4 anni. Obiettivi del Nuovo Appalto. “Con questo nuovo appalto, Roma consolida e migliora la qualità della ristorazione nelle mense che servono oltre 800 strutture scolastiche ed educative della città”, ha dichiarato Alfonsi. La capitale è già orgogliosa di vantare un eccellente standard di qualità del cibo offerto nei nidi e nelle scuole, posizionandosi al 12mo posto nella classifica nazionale dell’osservatorio Foodinsider. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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