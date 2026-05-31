Obesità infantile la scuola torna al centro Mense ricreazione e andare a piedi | cosa cambia per i bambini con il nuovo Piano Prevenzione 2026-2031

Il Piano Nazionale della Prevenzione 2026-2031 inserisce l’obesità tra i bambini di 8-9 anni tra gli indicatori chiave del macro-obiettivo dedicato alle malattie croniche non trasmissibili. La misura si concentra su interventi nelle mense scolastiche, nelle attività di ricreazione e sulla promozione del camminare a piedi. La decisione è stata approvata durante una riunione della Conferenza Stato-Regioni.

Non è un caso se il documento si apre con un dato secco. Il Piano Nazionale della Prevenzione 2026-2031, approvato in Conferenza Stato-Regioni, inserisce l’obesità tra i bambini di 8-9 anni tra gli indicatori chiave del Macro-obiettivo M01 (“Malattie croniche non trasmissibili”). E accanto al dato, una scelta di campo: la scuola non è più un semplice luogo di passaggio, ma il laboratorio principale per invertire la rotta. La fotografia arriva dal sistema di sorveglianza “Okkio alla salute” dell’Istituto Superiore di Sanità, più volte citato nel documento. La prevalenza di sovrappeso e obesità in quella fascia d’età resta ancora troppo alta. A ciò si aggiunge il consumo insufficiente di frutta e verdura tra i bambini (indicatore 1. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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