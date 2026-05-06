Scuola al via le iscrizioni | mense trasporto e pre-scuola per il nuovo anno

Da martedì 5 sono aperte le iscrizioni ai servizi scolastici comunali per l’anno 20262027. Le famiglie possono già registrare i propri figli per accedere alla mensa, al trasporto e alle attività di pre-scuola organizzate dal comune. Questi servizi rappresentano un punto di riferimento per molti genitori che vogliono garantire un supporto alle esigenze quotidiane dei propri figli durante l’anno scolastico.

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni ai servizi scolastici comunali per l'anno 20262027. Un passaggio atteso da migliaia di famiglie: da martedì 5 è infatti possibile iscrivere i propri figli alla mensa scolastica, trasporto e pre-scuola (con Pedibus), servizi fondamentali per.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

MERENDEIRA para Prefeitura de Maceió - AL 236 VAGAS/PROF.DELMA

Notizie correlate

Trasporto scolastico, partono le iscrizioni per il nuovo annoTempo di lettura: 3 minutiIl Comune di Avellino comunica che a decorrere dal 14 aprile 2026, sono aperte le iscrizioni al Servizio Trasporto...

Aperto il bando per le iscrizioni ai servizi di pre e post scuolaSono aperte le iscrizioni per i servizi integrativi di pre-scuola, di vigilanza in mensa e post-mensa e di post-scuola per l'anno scolastico 20262027.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Centri estivi comunali 2026, al via le iscrizioni; Servizi scolastici, al via le iscrizioni: mense, trasporto e pre-scuola per il nuovo anno; Centri Estivi Comunali 2026: al via le iscrizioni per sostenere famiglie e bambini durante l’estate; Centri estivi comunali 3-6 anni e 6-14 anni: al via le iscrizioni 2026.

Servizi scolastici, al via le iscrizioni: mense, trasporto e pre-scuola per il nuovo annoFerrara, 5 maggio 2026 - Sono ufficialmente aperte le iscrizioni ai servizi scolastici comunali per l'anno 2026/2027. Un passaggio atteso da migliaia di famiglie: da oggi è infatti possibile iscrivere ... cronacacomune.it

Centri Estivi Comunali 2026: al via le iscrizioniDal 5 al 14 maggio iscrizioni online per i servizi dedicati a infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Confermati pranzo, assistenza qualificata e attenzione all’inclusione. verbanianotizie.it

Ricevere un aumento mensile di 150 euro in busta paga o ritrovarsi un aumento stipendiale di 80 euro non è proprio la stessa cosa. Lo sanno bene i lavoratori della scuola. E anche i sindacalisti che li rappresentano. - facebook.com facebook

Sparatoria in una scuola in Brasile, due morti e diversi studenti feriti: ad aprire il fuoco un ragazzo di tredici anni x.com