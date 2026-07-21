Scudo penale e Modello 45-bis legittima difesa e altre cause di giustificazione | come funziona

Un uomo è stato arrestato dopo aver sparato a un ladro che tentava di entrare nella sua casa. Secondo la ricostruzione, l’individuo ha reagito con un colpo di arma da fuoco, ferendo il tentativo di furto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno sequestrato l’arma e avviato le indagini. La vicenda si inserisce nel quadro del diritto sulla legittima difesa e delle eventuali cause di giustificazione.

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