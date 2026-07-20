A Bologna, poliziotti e medici coinvolti in un’indagine sono stati iscritti nel registro degli indagati con modello 45 bis. La Procura sta valutando se le azioni di queste persone possano essere considerate giustificate, ipotesi che potrebbe influenzare il procedimento legale. Attualmente, non sono state adottate decisioni definitive e le indagini sono in corso. La posizione degli indagati è ancora da chiarire, e non sono stati ancora formulati capi di accusa formali.

Al momento il magistrato ha preso in considerazione tutti l'ipotesi che possano aver agito con una «causa di giustificazione», che potrebbe portare nei confronti di due poliziotti del commissariato Bolognina, di Bologna, due operatori della Croce Rossa dell'ambulanza «Bologna 65» e altri due dell'automedica del 118 «Bologna 106» al riconoscimento che il loro comportamento in occasione del decesso di Abderrahim Fakir non sia punibile sotto il profilo penale. È questo infatti il senso dell'applicazione da parte dei pm bolognesi dello «scudo penale» nei confronti del personale intervenuto domenica mattina in via Italo Svevo. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Scudo penale, a Bologna poliziotti e medici iscritti dalla Procura sul modello 45 bis: cosa significa e quali saranno le conseguenze

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