La morte di un uomo durante un intervento di polizia nel quartiere Pilastro di Bologna ha suscitato discussioni sulla normativa che offre uno scudo penale agli agenti. La norma, nota come modello 45 bis, protegge i poliziotti coinvolti in operazioni che rientrano nelle nuove tutele legislative approvate dal governo. La vicenda si inserisce in un dibattito più ampio sulla sicurezza e le responsabilità degli agenti durante le operazioni di pubblica utilità.

Il primo stress test arriva nel momento più delicato. La morte di Abderahhim Fakir, avvenuta ieri in via Svevo, nel quartiere Pilastro di Bologna, durante un intervento della polizia, riaccende lo scontro politico sulla sicurezza e sulle nuove tutele per le forze dell’ordine introdotte dal governo Meloni. Al centro del dibattito c’è il cosiddetto “scudo penale” per gli agenti. Cos'è lo scudo penale per gli agenti Per chiarire le cause della morte del 42enne di origini marocchine, la procura ha scelto una strada nuova: il modello 45 bis, il registro introdotto dal decreto Sicurezza per i casi in cui un fatto potenzialmente configurabile come reato potrebbe essere stato commesso in presenza di una causa di giustificazione, come la legittima difesa o l’adempimento di un dovere. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - «Scudo penale» per i poliziotti di Bologna, ecco come funziona la nuova norma e il modello 45 bis

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