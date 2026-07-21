La Guardia di Finanza di Napoli ha avviato un procedimento, su delega della Procura Regionale per la Campania della Corte dei conti, per verificare irregolarità nella gestione di un ente sanitario pubblico. Durante le indagini sono state riscontrate spese personali effettuate con carte pubbliche.

Irregolarità nella gestione di un ente sanitario pubblico a Napoli. NAPOLI (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Napoli, attraverso il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, ha avviato un procedimento su delega della Procura Regionale per la Campania della Corte dei conti. L’inchiesta riguarda la gestione di un ente sanitario pubblico, con segnalazioni di anomalie nella spesa pubblica. Accertamenti e irregolarità riscontrate. Durante le indagini, gli agenti hanno rilevato una serie di profili irregolari legati all’uso di carte di credito aziendali. In particolare, si è scoperto che queste carte erano state utilizzate per sostenere spese non conformi alle finalità istituzionali dell’ente, come ristorazione, vitto, alloggi, acquisto di gioielli e abbigliamento, viaggi, carburante e altre spese non adeguatamente documentate. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Napolipiu.com - Scoperte irregolarità a Napoli: usate carte pubbliche per spese personali dalla Guardia di Finanza.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Controlli antiriciclaggio della Guardia di Finanza, irregolarità contestate a tre professionistiLe Fiamme Gialle hanno condotto controlli antiriciclaggio e riscontrato irregolarità in tre casi di professionisti.

Lavoro irregolare nei campi, controlli della Guardia di Finanza in sette aziende agricole pontine. Irregolarità e sanzioniLa Guardia di Finanza ha effettuato controlli in sette aziende agricole nella provincia di Latina, concentrandosi sul lavoro irregolare e sullo...

Temi più discussi: Fondi Pnrr Scuola 4.0, scoperte gravi irregolarità in due istituti in Irpinia: 4 denunciati; Trasporto abusivo di turisti a Ostuni: sequestrati due veicoli Ncc senza licenza; Maxi frode nella logistica: 1.800 lavoratori irregolari e fatture false per 35 milioni; Acquisti irregolari di pc con fondi Pnrr: quattro denunciati nel Vallo di Lauro.

Napoli, usava carte di credito di un ente pubblico per uso privato: scoperto dalla Guardia di Finanza1 minuto per la lettura NAPOLI (ITALPRESS) – I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli, su delega della Procura Regionale per la Campania della Corte de ... quotidianodelsud.it

Fondi Pnrr Scuola 4.0, scoperte gravi irregolarità in due istituti in Irpinia: 4 denunciatiAcquistate attrezzature mai utilizzate senza rispettare le procedure di legge, altre sparite. L’indagine della Finanza di Baiano e Avellino in due scuole del ... napoli.repubblica.it