La Guardia di Finanza ha effettuato controlli in sette aziende agricole nella provincia di Latina, concentrandosi sul lavoro irregolare e sullo sfruttamento della manodopera. Durante le verifiche sono state riscontrate irregolarità in più aziende, portando all’applicazione di sanzioni amministrative. L’operazione fa parte di un’attività più ampia volta a contrastare il lavoro sommerso nel settore agricolo.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una vasta attività ispettiva contro il lavoro sommerso e lo sfruttamento della manodopera ha interessato diverse aziende agricole della provincia di Latina. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno avviato controlli nei confronti di sette imprese del settore agroalimentare, alcune costituite in forma cooperativa, operanti tra Sezze, Pontinia, Cisterna di Latina, Priverno e Fondi. Oltre 60 finanzieri impiegati. L’operazione ha coinvolto più di 60 finanzieri del Gruppo di Latina, delle Compagnie di Terracina e Fondi e della Tenenza di Cisterna di Latina. Le verifiche hanno riguardato sedi aziendali, campi e serre, con il supporto anche di un elicottero del R.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Lavoro irregolare nei campi, controlli della Guardia di Finanza in sette aziende agricole pontine. Irregolarità e sanzioni

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