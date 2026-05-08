Controlli antiriciclaggio della Guardia di Finanza irregolarità contestate a tre professionisti

Le Fiamme Gialle hanno condotto controlli antiriciclaggio e riscontrato irregolarità in tre casi di professionisti. Durante le verifiche, sono state contestate violazioni riguardanti gli obblighi di verifica e segnalazione previsti dalla normativa. Le ispezioni si sono concentrate su procedure di controllo e adempimenti fiscali, con particolare attenzione alle pratiche di gestione delle operazioni finanziarie. Nessuna informazione è stata fornita sui nomi delle persone coinvolte.

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In particolare, gli interventi eseguiti nei confronti dei soggetti in parola hanno permesso di contestare la violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela, punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 50mila euro, nonché la violazione degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette, punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 30mila a 300mila euro. Nel suo primo discorso pubblico come pontefice, utilizzò come filo conduttore un augurio incondizionato per una. Comunicato Stampa Ecco la graduatoria completa dei comuni beneficiari dei finanziamenti previsti dal decreto del. Comunicato Stampa Il consigliere regionale di Forza Italia chiede interventi urgenti contro la carenza di.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Controlli antiriciclaggio della Guardia di Finanza, irregolarità contestate a tre professionisti Notizie correlate Frosinone, controlli della Finanza sui prezzi dei carburanti: già contestate 18 irregolaritàABBONATI A DAYITALIANEWS Una verifica estesa sull’intera rete provinciale dei distributori e primi riscontri già significativi. Caro carburante, controlli della Guardia di finanza a Firenze: irregolarità e speculazioniFirenze, 13 aprile 2026 – A Firenze si sono intensificati i controlli della Guardia di Finanza sui distributori di carburante, in un momento segnato... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: UIF: evidenze dalle SOS del II semestre 2025; Blog | Mutual Evaluation Report: Italia promossa nell'antiriciclaggio. Ma le sanzioni sono poche e poco note; GDF - GUARDIA DI FINANZA * BENEVENTO: CONTROLLI ANTIRICICLAGGIO, CONTESTATE IRREGOLARITÀ A TRE PROFESSIONISTI; Riciclaggio ed evasione. La GdF scopre oltre 110 milioni di euro. Controlli della Guardia di Finanza nei distributori di benzina, il 30 per cento è irregolareTrenta distributori su cento, nell'Oristanese, è risultato irregolare durante i controlli della Guardia di Finanza. Le Fiamme gialle, nelle ultime settimane, hanno intensificato le verifiche per prote ... rainews.it Antiriciclaggio, intesta tra notai e Guardia di FinanzaUn incremento consistente delle segnalazioni di operazioni sospette. Guardia di Finanza e notai tracciano un primo bilancio dell'accordo che li vede assieme nella lotta al riciclaggio e contro il ... rainews.it Buongiorno dalla #GuardiadiFinanza #Pisa #ServizioAereo #NoiconVoi x.com Buongiorno dalla #GuardiadiFinanza #Pisa #ServizioAereo #NoiconVoi - facebook.com facebook