Durante le prime giornate della stagione balneare sul litorale ionico, la Guardia Costiera di Taranto ha effettuato controlli in mare, sanzionando quattro persone per l'uso di moto d’acqua tra i bagnanti. Sono state comminate multe per un totale superiore a 1.500 euro. Le operazioni hanno coinvolto verifiche sul rispetto delle norme di sicurezza e sulla presenza di motoscafi non autorizzati. Nessun incidente è stato segnalato fino a ora.

Tarantini Time Quotidiano Quattro sanzioni amministrative e oltre 1.500 euro di multe. È il bilancio dei controlli effettuati dalla Guardia Costiera di Taranto nelle prime giornate della stagione balneare lungo il litorale ionico. Nel mirino dei militari sono finiti alcuni conducenti di moto d’acqua sorpresi a navigare nelle aree riservate alla balneazione, in violazione delle disposizioni previste per la tutela della sicurezza dei bagnanti. Durante l’attività di vigilanza via mare sono state contestate tre infrazioni a carico di altrettanti conducenti. Nel corso degli accertamenti è emersa anche una violazione relativa alla mancanza della copertura assicurativa obbligatoria per un’unità da diporto sottoposta a controllo. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Controlli in mare, moto d’acqua tra i bagnanti: multe della Guardia Costiera

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