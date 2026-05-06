Sicurezza in mare e tutela delle coste firmato il protocollo tra Anci e Guardia Costiera

Un nuovo protocollo è stato firmato tra l’Associazione Nazionale dei Comuni e la Guardia Costiera, con l’obiettivo di migliorare la collaborazione tra enti locali e forze di polizia maritime. La collaborazione riguarda la sicurezza della navigazione e delle spiagge, la protezione dell’ambiente marino e costiero e lo sviluppo di pratiche turistiche più sostenibili. La firma è avvenuta oggi a Roma.

Roma, 6 maggio 2026 – Rafforzare la collaborazione tra Comuni e Guardia Costiera per garantire la sicurezza della navigazione e della balneazione, la tutela dell’ambiente marino e costiero e modelli di turismo sostenibile. Con queste intenzioni oggi a Roma è stato firmato il protocollo d’intesa tra l’Anci e il Comando generale delle Capitanerie di porto – Guardia costiera, con gli interventi del vicepresidente vicario dell’Anci e sindaco di Ancona Daniele Silvetti e del Comandante generale delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, ammiraglio ispettore capo Sergio Liardo, con il contributo in collegamento di Alessandro Terrile, vicesindaco di Genova, presidente della commissione Politiche del mare, demanio marittimo e porti di Anci.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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