Durante la manifestazione «Prima i trevigiani» si sono verificati scontri tra attivisti antifascisti e forze dell'ordine. Dopo due ore di tensione, polizia e carabinieri hanno effettuato una carica di alleggerimento contro gli attivisti del gruppo Django. Sono state segnalate alcune manganellate, che sono state immediatamente contestate. La strada via Venier è rimasta completamente bloccata, mentre tra le parti si sono susseguiti insulti e slogan.

Due ore di tensione, una carica di alleggerimento di polizia e carabinieri nei confronti degli attivisti del Django (è volata qualche manganellata, subito contestata) e, fra scambi reciproci di insulti e slogan, via Venier completamente paralizzata. Con pesanti disagi anche in viale Fratelli Bandiera, almeno finché il centro sociale non è stato fatto arretrare verso la stazione. È il bilancio della doppia manifestazione avvenuta lunedì sera, alle 19.30, di fronte al parcheggio multipiano Dal Negro a Treviso, con il Django che, a partire dalle 18, ha tentato di boicottare il presidio annunciato da «Prima i trevigiani» contro i bivacchi di migranti nel park e, più in generale, contro quello che viene definito «il degrado causato dall’immigrazione incontrollata in tutta la città». 🔗 Leggi su Video.corrieredelveneto.corriere.it

© Video.corrieredelveneto.corriere.it - Scontri tra antifascisti e forze dell'ordine durante la manifestazione «Prima i trevigiani»: le immagini della carica

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Francia, scontri tra pompieri e polizia durante una manifestazione

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