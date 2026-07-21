Durante una manifestazione del Partito Democratico, sono stati registrati oltre 50 feriti tra le forze dell’ordine. Sono state incendiate alcune auto del Comune e danneggiati diversi gazebo, utilizzati come scudi. Sono stati lanciati tavolini e sedie contro gli agenti, e sono stati fatti esplodere ordigni artigianali come bombe carta. Sono stati inoltre coinvolti alcuni cantieri e altri oggetti sono stati usati come strumenti di ostilità.

Macchine del Comune bruciate, gazebo divelti e usati come scudo, tavolini e sedie dei bar lanciati contro gli agenti. E ancora, bombe carta, cantieri saccheggiati per prendere sassi, segnali stradali eradicati e usati come giavellotti, bottiglie di vetro varie scagliate a tutta velocità, per un bilancio che parla da solo: 56 feriti tra le forze dell’ordine, secondo i dati forniti dal sindacato di polizia Coisp, negli scontri di Bologna per la morte di Abderrahim Fakir. “Nello specifico contiamo 15 agenti feriti del Reparto Mobile di Padova, 26 da quello di Firenze e 15 da quello di Bologna, con prognosi che arrivano fino a 15 giorni”, ha specificato il segretario generale Domenico Pianese in una nota. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Oltre 50 feriti tra le forze dell'ordine, caos e auto bruciate. Ecco il bilancio della caccia all'agente dopo la manifestazione Pd

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