Scontri tra antifascisti e polizia durante la manifestazione Prima i trevigiani | cariche contro gli attivisti del Django

Da corrieredelveneto.corriere.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la manifestazione «Prima i trevigiani» si sono verificati scontri tra antifascisti e forze dell'ordine. La polizia e i carabinieri hanno effettuato una carica contro gli attivisti del Django, con alcuni interventi con manganelli. La protesta è durata circa due ore, con insulti e slogan da entrambe le parti. La strada principale è stata completamente bloccata e paralizzata durante i momenti di tensione.

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Due ore di tensione, una carica di alleggerimento di polizia e carabinieri nei confronti degli attivisti del Django (è volata qualche manganellata, subito contestata) e, fra scambi reciproci di insulti e slogan, via Venier completamente paralizzata. Con pesanti disagi anche in viale Fratelli Bandiera, almeno finché il centro sociale non è stato fatto arretrare verso la stazione.  È il bilancio della doppia manifestazione avvenuta lunedì sera, alle 19.30, di fronte al parcheggio multipiano Dal Negro a Treviso, con il Django che, a partire dalle 18, ha tentato di boicottare il presidio annunciato da «Prima i trevigiani» contro i bivacchi di migranti nel park e, più in generale, contro quello che viene definito «il degrado causato dall’immigrazione incontrollata in tutta la città». 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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