Nella notte a Bologna, scontri tra forze dell’ordine e manifestanti hanno provocato oltre 60 agenti feriti e numerosi contusi tra i partecipanti, alcuni ricoverati in ospedale. Durante gli scontri, sono state incendiate auto, danneggiati bar e bancomat, e sradicati cartelli stradali. La polizia ha riferito di un’intensa violenza, con numerosi oggetti lanciati e danni a proprietà pubbliche e private. La situazione rimane tesa, con interventi in corso per contenere ulteriori incidenti.

Auto bruciate, cartelli stradali radicati, bar devastati e bancomat danneggiati. Oltre sessanta gli agenti feriti e decine di manifestanti contusi, diversi sono finiti in ospedale. È il bilancio della manifestazione in piazza a Bologna voluta dal sindaco Matteo Lepore in seguito alla morte di Abderrahim Fakir, 42 anni di origini marocchine, avvenuta durante un fermo di polizia, che in pochi minuti si è trasformata in una guerriglia urbana, per ore una frangia di estremisti ha messo a ferro e fuoco il centro della città. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Scontri a Bologna: oltre 60 agenti feriti e decine di manifestanti contusi

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