Dopo i disordini a Bologna, causati dalla morte di un uomo, la presidente del Consiglio ha chiesto che venga fatta piena luce sulla vicenda. Meloni ha ribadito che non ci sono giustificazioni per le violenze contro le Forze dell’Ordine, condannando fermamente gli scontri. La polizia ha riferito di aver subito attacchi durante le proteste, mentre le autorità stanno indagando sui motivi della vittima. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata sui dettagli dell’incidente.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta sui disordini avvenuti a Bologna dopo la morte di Abderrahim Fakir, chiedendo che venga fatta piena luce sulla vicenda e condannando con fermezza le violenze scoppiate durante le manifestazioni. In una dichiarazione diffusa sui propri canali social, la premier ha definito “inaccettabile” quanto accaduto nel capoluogo emiliano, sottolineando la necessità di accertare con il massimo rigore eventuali responsabilità legate al decesso di Fakir. «Sul decesso di Abderrahim Fakir è doveroso che vengano accertate eventuali responsabilità con il massimo rigore. La verità va ricercata fino in fondo, senza pregiudizi e senza sconti per nessuno», ha affermato Meloni, ribadendo l’importanza di un’indagine approfondita e imparziale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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© Laprimapagina.it - Meloni: «Su Bologna verità fino in fondo, ma nessuna giustificazione per la violenza contro le Forze dell’Ordine»

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