Il presidente del Consiglio ha chiesto di fare piena chiarezza sulla morte di Abderrahim Fakir, avvenuta mentre veniva ammanettato dalla polizia in un cortile a Bologna. Ha sottolineato l'importanza di verificare i fatti senza sconti per nessuno. Allo stesso tempo, ha avvertito che alimentare un clima di odio nei confronti delle forze dell’ordine sarebbe irresponsabile. La vicenda ha suscitato tensioni e richieste di approfondimenti ufficiali.

Chiede di accertare la verità “fino in fondo” e “senza sconti per nessuno” sulla morte di Abderrahim Fakir, deceduto mentre la polizia lo ammanettava nel cortile di un palazzo del quartiere Pilastro, a Bologna. Poi punta l’attenzione sugli scontri di ieri condannando chi alimenta “un clima di odio e di delegittimazione verso un intero Corpo dello Stato”. Anche la presidente del Consiglio interviene sulla vicenda del 42enne di origini marocchine e delle successive proteste. “Quanto accaduto a Bologna è inaccettabile”, premette nel suo post sui social Giorgia Meloni. “Sul decesso di Abderrahim Fakir è doveroso che vengano accertate eventuali responsabilità con il massimo rigore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Morte Fakir, Meloni: “Doveroso accertare la verità, ma alimentare clima d’odio verso polizia è da irresponsabili”

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Quanto accaduto a Bologna è inaccettabile. Sul decesso di Abderrahim Fakir è doveroso che vengano accertate eventuali responsabilità con il massimo rigore. La verità va ricercata fino in fondo, senza pregiudizi e senza sconti per nessuno. Ma nulla può x.com

Guerriglia a Bologna, Accertare responsabilità sulla morte di Fakir. Inaccettabile clima d'odio verso corpo dello StatoQuanto accaduto a Bologna è inaccettabile. Sul decesso di Abderrahim Fakir è doveroso che vengano accertate ... msn.com

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