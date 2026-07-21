«Quanto accaduto a Bologna è inaccettabile. Sul decesso di Abderrahim Fakir è doveroso che vengano accertate eventuali responsabilità con il massimo rigore. La verità va ricercata fino in fondo, senza pregiudizi e senza sconti per nessuno. Ma nulla può giustificare la violenza contro le Forze dell’Ordine». La presidente del Consiglio Giorgia Meloni interviene sui social commentando gli episodi di violenza a Bologna nel corso della manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir. «Chi ha scelto di usare questa vicenda come pretesto per mettere a ferro e fuoco la città, aggredire gli agenti e seminare violenza, mettendo a rischio anche l’incolumità di cittadini del tutto estranei ai disordini prosegue la premier -, non cercava la verità: cercava lo scontro». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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© Ilsole24ore.com - Scontri a Bologna, Meloni: inaccettabile violenza contro Forze dell’ordine

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Bologna Scontri dopo la morte di #Fakir. #Meloni Quanto accaduto è inaccettabile. Doveroso accertare eventuali responsabilità, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell’ordine. x.com

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