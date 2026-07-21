Una bambina di 10 anni è scomparsa nel lago di Como mentre giocava con altri bambini a pochi metri dalla riva, di fronte ai giardini pubblici e al Tempio Voltiano. La scomparsa è avvenuta mentre si trovava in acqua con i genitori, di origine marocchina. Le ricerche sono in corso per localizzare la ragazza, che si è immersa sott’acqua e non è più riemersa. Sul posto sono intervenuti soccorritori e forze dell’ordine.

Una bambina di 10 anni è scomparsa nelle acque del lago di Como di fronte ai giardini pubblici della città, di fronte al Tempio Voltiano. La ragazzina si trovava con i genitori marocchini e è scomparsa sott’acqua mentre giocava con alcuni coetanei a pochi metri dalla riva. In quel punto il fondale diventa improvvisamente più profondo: già in passato in quella zona si sono registrati episodi di annegamento nonostante il divieto di balneazione. A condurre le operazioni di ricerca sono i sommozzatori dei vigili del fuoco, arrivati in elicottero da Malpensa. I genitori della bimba sono stati invece accompagnati in questura. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Scompare sott’acqua mentre gioca con gli amici: dispersa nel lago di Como una bambina di 10 anni

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Bambina di 10 anni scompare nel lago di Como: il tuffo nella zona con divieto di balneazione e l'allarme dei genitoriUna bambina di 10 anni è scomparsa nel lago di Como nel pomeriggio, nelle acque di fronte ai giardini pubblici vicino al Tempio Voltiano.

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