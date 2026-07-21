Como bambina di 10 anni si tuffa nel lago e scompare
Una bambina di 10 anni si è tuffata nel lago di Como nel primo pomeriggio e non è riemersa. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che stanno effettuando le ricerche, senza ancora esito positivo. Le forze di soccorso utilizzano motoscafi e droni per cercare la giovane nel tratto di acqua interessato. La zona è stata messa sotto controllo e le ricerche continuano senza sosta.
Una bambina di 10 anni si è tuffata nelle acque del lago di Como e non è riemersa. Sono in corso le ricerche della bambina, che si è tuffata nel primo pomeriggio di oggi. Vigili del fuoco, con le squadre dei sommozzatori, la stanno cercando. Sul posto sono giunti anche i soccorritori del 118 con l’elicottero e la Polizia locale. Secondo le prime informazioni, la bambina era in compagnia dei genitori e si sarebbe tuffata nel lago nel tratto di fronte al Tempio Voltiano. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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In corso le ricerche di una bimba di 10 anni scomparsa questo pomeriggio nelle acque del lago di #Como di fronte al Tempio Voltiano. Sul posto polizia e vigili del fuoco. La bambina, che era in compagnia dei genitori stranieri, si è tuffata senza più emergere x.com
A Como sono in corso le ricerche di una bimba di 10 anni scomparsa nelle acque del lago nella zona di fronte ai giardini pubblici, antistante il Tempio Voltiano. Sul posto polizia e personale dei vigili del fuoco. La bambina, che era in compagnia dei genitori str facebook
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