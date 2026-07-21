como bambina di 10 anni si tuffa nel lago e scompare

Una bambina di 10 anni si è tuffata nel lago di Como nel primo pomeriggio e non è riemersa. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che stanno effettuando le ricerche, senza ancora esito positivo. Le forze di soccorso utilizzano motoscafi e droni per cercare la giovane nel tratto di acqua interessato. La zona è stata messa sotto controllo e le ricerche continuano senza sosta.

Una bambina di 10 anni si è tuffata nelle acque del lago di Como e non è riemersa. Sono in corso le ricerche della bambina, che si è tuffata nel primo pomeriggio di oggi. Vigili del fuoco, con le squadre dei sommozzatori, la stanno cercando. Sul posto sono giunti anche i soccorritori del 118 con l’elicottero e la Polizia locale. Secondo le prime informazioni, la bambina era in compagnia dei genitori e si sarebbe tuffata nel lago nel tratto di fronte al Tempio Voltiano. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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In corso le ricerche di una bimba di 10 anni scomparsa questo pomeriggio nelle acque del lago di #Como di fronte al Tempio Voltiano. Sul posto polizia e vigili del fuoco. La bambina, che era in compagnia dei genitori stranieri, si è tuffata senza più emergere x.com

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