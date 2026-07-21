Bambina di 10 anni scompare nel lago di Como | il tuffo nella zona con divieto di balneazione e l' allarme dei genitori

Da ilmattino.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una bambina di 10 anni è scomparsa nel lago di Como nel pomeriggio, nelle acque di fronte ai giardini pubblici vicino al Tempio Voltiano. La zona, con divieto di balneazione, è stata raggiunta dai soccorritori che hanno avviato le ricerche. I genitori si sono allarmati dopo averla vista tuffarsi nell’area vietata. Sul posto sono intervenuti equipaggi di forze dell’ordine e soccorritori con imbarcazioni. La bambina non è ancora stata trovata.

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Soccorsi in azione sul lago di Como. Una bambina di dieci anni è scomparsa questo pomeriggio nelle acque antistanti i giardini pubblici del capoluogo, di fronte al Tempio Voltiano. Sul posto polizia e personale dei vigili del fuoco. La bambina, che era in compagnia dei genitori stranieri, si è tuffata senza più emergere in un punto in cui già in passato si sono registrati diversi episodi di annegamento nonostante il divieto di balneazione. ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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