A fine agosto è stato completato il primo tratto del canale di scolo del Tremana, con una galleria lunga 427 metri scavata sotto le strade. L’opera prevede un grande canale in calcestruzzo, costituito da manufatti e scatolari, che raccoglierà le acque di piena del torrente. Questa struttura è destinata a proteggere le abitazioni e l’area urbana dalle piene del fiume.

IL CANTIERE. Procedono i lavori dell’opera destinata a raccogliere l’acqua delle piene. Scavata una galleria lunga 427 metri. Sotto le strade un enorme canale «invisibile», formato da manufatti e scatolari in calcestruzzo, proteggerà le case e la città dalle piene del torrente Tremana. Scongiurando allagamenti e danni provocati dalla potenza dell’acqua, come quelli vissuti durante l’alluvione del 9 settembre 2024. Il nuovo scolmatore di viale Giulio Cesare si presenta così: come una grande galleria, lunga in tutto 427 metri e con una pendenza dello 0,8%, a difesa della zona dello stadio dal rischio idrogeologico. Continuano i lavori dell’opera di contenimento realizzata dal Comune - e cofinanziata da Regione Lombardia - tra i quartieri di Conca Fiorita e Borgo Santa Caterina. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Scolmatore del Tremana, a fine agosto il primo tratto

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Scolmatore del Tremana, a fine agosto il primo trattoProcedono i lavori dell’opera destinata a raccogliere l’acqua delle piene. Scavata una galleria lunga 427 metri. ecodibergamo.it

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