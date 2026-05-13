Lavori per lo scolmatore del Tremana dal 18 maggio stop al traffico in un tratto di viale Giulio Cesare

Da maggio è stato sospeso il traffico in un tratto di viale Giulio Cesare a Bergamo, in corrispondenza del cantiere per lo scolmatore del torrente Tremana. I lavori, concentrati nella zona dello stadio, riguardano un’opera idraulica importante per il controllo delle piene nel settore est della città. La realizzazione dell’infrastruttura prosegue con l’obiettivo di migliorare la gestione delle acque e ridurre il rischio di allagamenti.

Bergamo. Prosegue in zona stadio il cantiere per la realizzazione dello scolmatore del torrente Tremana, un’infrastruttura idraulica considerata strategica per la riduzione del rischio idraulico della zona est della città. A partire da lunedì 18 maggio prenderà avvio una nuova fase operativa dei lavori: dalle 9 del 18 maggio fino alle 19 del 19 settembre, saranno in vigore modifiche temporanee alla viabilità in base allo stato di avanzamento del cantiere. In viale Giulio Cesare, nel tratto compreso tra il civico 8 e via del Lazzaretto, sarà istituito il divieto di sosta permanente con rimozione forzata su entrambi i lati e il divieto di transito veicolare, ad eccezione dei mezzi dell’impresa, dei residenti frontisti del civico 12 e dei veicoli diretti al distributore di carburante presente nell’area.🔗 Leggi su Bergamonews.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Scolmatore del Tremana, al via i primi lavori lungo viale Giulio Cesare: il cantiere durerà un anno

Leggi anche: Scolmatore del torrente Tremana, lavori a Bergamo dal 20 aprile

Scolmatore del Tremana: dal 18 maggio al via i lavori lungo viale Giulio CesareA partire da lunedì 18 maggio prenderà avvio una nuova fase operativa dei lavori che interesserà in particolare viale Giulio Cesare e le vie limitrofe nella città di Bergamo. ecodibergamo.it

Scolmatore del Tremana, al via i primi lavori lungo viale Giulio Cesare: il cantiere durerà un annoIl termine è previsto per la primavera del 2027, previste modifiche alla viabilità. L’assessore Rota: Intervento necessario per la riduzione del rischio idraulico Bergamo. Prendono il via lunedì 20 ... bergamonews.it