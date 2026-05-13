Scolmatore del Tremana | dal 18 maggio al via i lavori lungo viale Giulio Cesare
Dal 18 maggio inizieranno i lavori sullo scolmatore del Tremana, concentrati principalmente lungo viale Giulio Cesare e le strade vicine nel centro di Bergamo. L’intervento riguarderà una nuova fase delle operazioni di manutenzione e intervento sulla rete di drenaggio. La zona sarà interessata da cantieri e lavori di sistemazione che dureranno nei prossimi giorni, con eventuali conseguenze sulla viabilità locale.
I LAVORI. A partire da lunedì 18 maggio prenderà avvio una nuova fase operativa dei lavori che interesserà in particolare viale Giulio Cesare e le vie limitrofe nella città di Bergamo. Prosegue il cantiere per la realizzazione dello scolmatore del torrente Tremana, un’infrastruttura idraulica strategica per la riduzione del rischio idraulico della zona est della città di Bergamo. A partire da lunedì 18 maggio prenderà avvio una nuova fase operativa dei lavori che interesserà in particolare viale Giulio Cesare e le vie limitrofe. Nel dettaglio, dalle 9 del 18 maggio fino alle 19 del 19 settembre 2026, saranno in vigore modifiche temporanee alla viabilità in base allo stato di avanzamento del cantiere.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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