Scolmatore del Tremana | dal 18 maggio al via i lavori lungo viale Giulio Cesare

Dal 18 maggio inizieranno i lavori sullo scolmatore del Tremana, concentrati principalmente lungo viale Giulio Cesare e le strade vicine nel centro di Bergamo. L’intervento riguarderà una nuova fase delle operazioni di manutenzione e intervento sulla rete di drenaggio. La zona sarà interessata da cantieri e lavori di sistemazione che dureranno nei prossimi giorni, con eventuali conseguenze sulla viabilità locale.

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