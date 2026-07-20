Dalle 21 di giovedì 23 luglio alle 20 di venerdì 24, i servizi ferroviari saranno sospesi o ridotti a causa di uno sciopero nazionale. Trenitalia, Tper e Trenord hanno pubblicato le liste di treni garantiti, che circoleranno durante le 24 ore di protesta. I treni garantiti sono quelli con partenza o arrivo nelle fasce orarie specificate e sono indicati nelle rispettive liste ufficiali. Disagi sono previsti per i viaggi programmati in quelle ore.

Roma, 20 luglio 2026 - Ventiquattro ore di possibili disagi per chi viaggia in treno. Lo sciopero nazionale dei trasporti indetto scatterà alle 21 di giovedì 23 luglio e proseguirà fino alle 20.59 di venerdì 24 luglio, con possibili ripercussioni su tutta la rete. Riguarderà il personale del Gruppo Fs e non solo, con effetti anche sulla circolazione di Frecce, Intercity e collegamenti regionali. La mobilitazione, proclamata da dalle sigle Cub Trasporti e SGB, potrebbe determinare cancellazioni, variazioni di percorso e modifiche agli orari dei convogli. Di seguito, gli elenchi dei treni garantiti. Frecce, Intercity e regionali garantiti. Per i collegamenti nazionali saranno garantiti i treni a lunga percorrenza inseriti nell’ elenco ufficiale di Trenitalia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Sciopero ferroviario del 23 e 24 giugno: la lista dei treni garantiti. L’elenco di Trenitalia, Tper e Trenord

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Sciopero treni 11 e 12 giugno, trasporti a rischio per 23 ore

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