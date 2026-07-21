Tra il 21 e il 26 luglio, i trasporti italiani saranno interessati da scioperi che coinvolgono aerei, bus, treni e collegamenti marittimi. Durante questa settimana, si prevedono disagi e blocchi in vari settori del trasporto pubblico, con ripercussioni sull’esodo estivo. Le proteste riguardano diverse aziende e compagnie, causando cancellazioni e ritardi. Il caos si estende su tutto il territorio nazionale, con un aumento delle difficoltà per i viaggiatori.

La settimana dal 21 al 26 luglio si annuncia complicata per chi deve viaggiare in Italia. Una serie di scioperi dei trasporti coinvolgerà infatti diversi settori, dagli aerei al trasporto pubblico locale, fino ai treni e ai collegamenti marittimi. Le agitazioni sindacali arrivano in un periodo particolarmente delicato per gli spostamenti, con l’avvio dell’esodo estivo e milioni di persone in movimento. Le proteste, distribuite su più giornate e territori, potrebbero provocare ritardi e cancellazioni, anche se resteranno operative le fasce garantite previste dalla normativa. Il primo fronte riguarda il trasporto aereo, con lo sciopero del personale EasyJet proclamato da Usb Lavoro Privato per martedì 21 luglio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Sciopero trasporti, l’Italia si ferma a luglio: caos tra aerei, bus e treni durante l’esodo estivo

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